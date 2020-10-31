ДТП с участием женщины, каршеринга и светофора сняли на видео в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Женщина за рулем каршеринга протаранила светофор на улице Медиков в Петербурге, а после несколько раз перевернулась и вылетела на встречную полосу.

Момент аварии попал на камеры внешнего видеонаблюдения. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Уточняется, что ЧП произошло 30 октября.

На кадрах записи можно видеть, как авто на полной скорости мчится по почти пустой дороге. Внезапно машину заносит и она таранит светофорный столб, после удара автомобиль несколько раз переворачивается и вылетает на полосу встречного движения.

Обстоятельства и причины дорожного инцидента, а также состояние женщины в данный момент устанавливаются.