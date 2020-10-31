Потерявшим работу петербуржцам окажут поддержку

Санкт-Петербург, 31 октября. Потерявшие в период пандемии COVID-19 работу жители города смогут освоить новую профессию, рассказал губернатор Александр Беглов.

Обучающая программа поможет тем петербуржцам, которым грозит увольнение или которые уже остались без работы. Учеба будет проходить в вузах и колледжах Петербурга. Всего в реализации задействованы 27 образовательных учреждений, соответствующих мировому стандарту World Skills.

Прошедшие обучение горожане смогут получить документ о квалификации. Помощь в поиске новых мест для трудоустройства обеспечит профильный комитет, написал Беглов на своей странице в соцсети. Заявку на участие в программе подали уже 4 тыс. человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».