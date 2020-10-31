Вор похитил сейф из дома гендиректора петербургской фирмы

Санкт-Петербург, 31 октября. Грабитель украл у гендиректора петербургской фирмы сейф с травматическим оружием, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Гендиректор фирмы по обеспечению работоспособности тепловых сетей 30 октября сообщил в правоохранительные органы, что у него украли сейф с оружием. Неизвестный отжал окно в доме потерпевшего, который расположен в СНТ «Левашово», пробрался внутрь и совершил ограбление. В похищенном сейфе находилось травматическое оружие.

Злоумышленник был одет в спортивный костюм, красные кроссовки и черную бейсболку. Правоохранители изъяли с места преступления отпечатки пальцев. СК возбудил уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемого в краже в подмосковном Сергиевом Посаде помогла найти система «Безопасный регион», информировало издание РИАМО. Камеры зафиксировали кражу автомобильных колес на проспекте Красной Армии.