Синоптик рассказал, какая зима ждет петербуржцев

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, что зима в Северной столице, как и в большинстве регионов России, будет теплой. Однако погода будет более зимняя и снежная, чем в прошлом году, отметил синоптик в комментарии ФАН.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в большинстве регионов России ожидается теплый зимний период, но не исключены периодические морозы.

«В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной», — заявил Вильфанд ТАСС.

Колесов уточнил, что в Петербурге зима хоть и будет теплой, но не такой аномальной, как в прошлом году.

«Гидрометцентр, составляя свой прогноз на зимний отопительный период, сделал акцент, что такой зимы, как в прошлом году, не будет. Хотя в течение практически всей зимы будет наблюдаться положительная аномалия. Можно говорить, что будет теплая зима. Но все-таки погода в Петербурге будет более зимняя, чем была в прошлом году», — рассказал синоптик.

Колесов отметил, что приближающаяся зима порадует петербуржцев снегом. Он предупредил, что холодный период начнется с середины ноября.

«У нас в прошлом году почти и снега не было, все время плюсовая температура и большие аномалии. В этом году аномалии меньше, и снег будет, скорее всего, с середины ноября. Во второй половине ноября ожидается холодный период. Надеюсь, что снег будет. В прошлом году снега вообще не было в нашем регионе, в этом году должен быть», — заключил Колесов.

Ранее Колесов рассказал, что ближайшие две недели в Петербурге будет ясная погода и высокая температура воздуха — в районе 10–13 градусов. В начале ноября не стоит ожидать сильного похолодания, температура воздуха не опустится ниже 5–10 градусов. Осадки также будут редкими и слабыми.