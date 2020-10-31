Маршрутка с пассажирами перевернулась в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 октября. Маршрутный автобус попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента пострадали пять человек, передает "ФедералПресс".

Авария с участием маршрутки произошла в Пушкинском районе города. По данным ГИБДД, автобус двигался по Витебскому проспекту и столкнулся с эвакуатором, совершавшим погрузку.

После столкновения транспортное средство перевернулось, в результате чего пострадал 65-летний водитель и четыре пассажира. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.