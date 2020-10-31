Смольный объяснил разницу в подсчетах статистики умерших от COVID-19

Санкт-Петербург, 31 октября. Смольный объяснил расхождение данных в статистике умерших от коронавируса и данными СМИ.

Согласно книге учета кремации на Шафировском проспекте, с 14 апреля по 28 октября туда поступило 5868 тел. Однако по данным оперштаба в это время в городе выявили 3 674 летальных исхода. Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил, что две категории умерших не входят в официальную статистику COVID-19, на них распространяются особые условия кремации.

«Это пациенты, у которых эта инфекция была сопутствующая к тому заболеванию, с которым они проходили лечение. Например, это внебольничная пневмония, но вирус был выявлен либо прижизненно, либо уже после смерти патологоанатомическим заключением», — объяснил Сарана.

Он отметил, что диагноз умершего определяется в ходе вскрытия, после чего смертельный случай заносится в электронные системы учета и попадает в статистику. Диагноз может поменяться при обновлении данных, передает телеканал «Санкт-Петербург».