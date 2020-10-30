Зеленый мост через Мойку в Петербурге отремонтируют к декабрю

Санкт-Петербург, 30 октября. Зеленый мост через реку Мойку на Невском проспекте в Северной столице будет окончательно отремонтирован. Сегодня начался заключительный этап работ, передает корреспондент ФАН.

Ремонт проходит на дне Мойки. И главные герои здесь уже не реставраторы или строители, а водолазы. С помощью крана на дно они опускают бетонные маты, которые не позволят грунту размываться и менять свою конфигурацию. В общей сложности должно быть уложено около 200 матов. Наибольшие трудности водолазов ждут уже завтра, когда работы начнутся под мостом. Укладка матов продолжится до середины ноября, а уже к 1 декабря, когда на мосту будут установлены отреставрированные фонари, переправа примет свой окончательный вид.

Как сообщал ранее ФАН, на площади Победы после реконструкции, продлившейся рекордные два месяца, заработал фонтанный комплекс в цветах российского флага. Работы осуществлялись в рамках программы по восстановлению городских фонтанов, сформированной губернатором Петербурга Александром Бегловым.