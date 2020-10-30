Форум «Арктика: настоящее и будущее» откроется в Петербурге 10 декабря

Санкт-Петербург, 30 октября. Одно из значимых общественных событий — X Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» — пройдет в Петербурге 10 и 11 декабря. Выставочная экспозиция, где свои стенды представят арктические регионы и ключевые компании, презентующие инновации и программы развития Арктики, развернется на площади 2000 кв. м.

Деловая программа форума включает более 25 мероприятий. Ученые, общественные деятели, представители власти и другие эксперты обсудят важные вопросы социальной и экономической сфер, науки и технологий, транспорта, промышленности, связи и цифровых технологий, экологии и безопасности макрорегиона.

Организатором форума выступает Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников». Оргкомитет традиционно возглавляет президент ассоциации, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Арктика имеет важнейшее значение для развития мировой экономики. Этот регион — кладовая природных ресурсов. Именно она может стать крупнейшим хранилищем пресной воды и главным транспортным узлом планеты. Российская Арктика занимает уникальное геополитическое положение в регионе благодаря Северному морскому пути, который входит в состав территории.

Одна из ключевых секций программы мероприятий будет посвящена подготовке российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Напомним, что в состав данной организации входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция, а также ряд стран-наблюдателей.

Главным итогом работы форума станет резолюция, которая аккумулирует инициативы и рекомендации, выработанные в течение двухдневной работы. Документ будет направлен в профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального собрания, Правительство РФ, Государственную комиссию по развитию Арктики для совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития арктической зоны России.

Мероприятие пройдет 10-11 декабря 2020 года в КВЦ «Экспофорум» по адресу: Петербуржское шоссе, д. 64, к.1.