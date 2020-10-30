Беглов объяснил петербуржцам, как избежать локдауна

Санкт-Петербург, 30 октября. Введения строгих ограничительных мер и локдауна можно избежать, если использовать средства индивидуальной защиты, заявил глава города Александр Беглов.

Соблюдение стандартов безопасности проверяет специально созданный ситуационный центр. Он контролирует ситуацию во всех районах Петербурга. Мобильные группы контролируют ситуацию в основном в магазинах, ресторанах, кафе, салонах красоты, наземном транспорте и метро. Об этом Беглов рассказал в эфире телеканала «78».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также призывает горожан соблюдать правила безопасности, а предпринимателей —заботиться о здоровье своих сотрудников. Закрывать малый и средний бизнес пока не планируется, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».