Петербургский школьник спас девочку и собаку из ледяной воды

Санкт-Петербург, 30 октября. Медалью «За проявленное мужество» отметили петербургского школьника после спасения из-подо льда девочки с собакой.

В онлайн-церемонии награждения приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как отметил глава города Александр Беглов, награжденный занимается спортом и знает, как действовать в стрессовой ситуации.

«Он обладает не только силой духа, но и добрым сердцем ленинградца-петербуржца», — отметил Беглов.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Девочка выгуливала собаку на реке Ижоре и случайно провалилась под лед. Рядом находящийся мальчик бросился на помощь и вытащил их.

Ранее в Челябинской области школьник спас упавшую в колодец девочку. Для этого он использовал аркан для лошадей и длинную веревку.