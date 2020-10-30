Тело пропавшего пенсионера в вязанной шапке вытащили из Невы

Санкт-Петербург, 30 октября. Полицейские обнаружили тело пропавшего пенсионера 1937 года рождения на Петровской набережной в Неве, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах

Жительница Петроградского района 1956 года рождения обратилась в полицию 29 октября с заявлением о пропаже пенсионера. Пожилой мужчина с расстройством памяти покинул дом по Кронверкскому проспекту и перестал выходить на связь.

Пропавший был одет в черную вязаную шапку и коричневую замшевую куртку. Тело 82-летнего мужчины было обнаружено вечером 29 октября в Неве. Родственники опознали пропавшего, причины инцидента устанавливаются.