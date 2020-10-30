Строительство новой ветки метрополитена в Петербурге обсудили онлайн

Санкт-Петербург, 30 октября. Очередные общественные слушания по строительству Красносельско-Калининской линии метрополитена были проведены в онлайн-формате.

Согласно данным пресс-службы комитета по градостроительству и архитектуре, темой для обсуждения стал проект документации по размещению части участка новой ветки метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2» с электродепо «Красносельское». На этом участке планируют построить шесть станций. На трех из них можно будет делать пересадки.

Общая длина строящегося объекта составит 14,52 километра. В то же время эксплуатационная длина метрополитена будет достигать отметки в 11,83 километра.

Проекты планировки и межевания разработала компания «ГеоКад». Их заказчиком является комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.