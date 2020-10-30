Беглов считает необходимым введение новых противоэпидемических ограничений

Санкт-Петербург, 30 октября. Северная столица нуждается в новых локальных ограничениях из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник во время эфира на телеканале 78.ru отметил, что все противоэпидемические ограничения будут вводиться только по мере их необходимости.

«Ограничения должны носить локальный характер, при необходимости», — уточнил Беглов.

Также губернатор добавил, что в настоящий момент самой приоритетной задачей является соблюдение жителями и гостями Санкт-Петербрга рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса.

Недавно замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, когда пациент с выявленным COVID-19 становится наиболее заразным для окружающих.