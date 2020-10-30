Украинка зарезала мужчину в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 ноября. Труп мужчины с ножевым ранением был обнаружен в квартире одного из домов в Красногвардейском районе.

Как сообщает пресс-служба городского МВД, 29 октября в полицию поступило сообщение о найденном трупе в квартире многоквартирного дома по улице Петра Смородина. На место выехала полиция.

Затем в ходе оперативно-розыскного мероприятия была задержана по подозрению в убийстве безработная гражданка Украины без регистрации.

С места преступления было изъято несколько улик, включая окровавленную одежду и презерватив с биологическим образцом.

Ранее в Петербурге школьница зарезала бабушку и добила ее тяжелым предметом. Возбуждено уголовное дело, мотивы преступления выясняются.