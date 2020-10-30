Депутат Заксобрания Петербурга Цивилев перешел в режим самоизоляции

Санкт-Петербург, 29 октября. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев из-за подозрения на COVID-19 перешел на режим самоизоляции. Об этом он написал в социальных сетях.

Парламентарий отметил, что в настоящее время пока неизвестны результаты его теста на коронавирус. Однако он сообщил, что у него проявился первый симптом болезни. По словам депутата, он перестал чувствовать запах лимона.

«В нашей семье COVID-19, мы сейчас находимся на изоляции. Возможно, свой эфир проведу завтра. Как-то так», — добавил Цивилев.

Депутат подчеркнул, что несмотря на режим самоизоляции и возможные проявления других симптомов коронавируса, он как и раньше продолжит обрабатывать обращения граждан Санкт-Петербурга.