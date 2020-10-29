Память об академике Гранове увековечили в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Мемориальная доска в память о почетном гражданине Санкт-Петербурга и академике Анатолии Гранове появилась на Петровской набережной.

Инициативу об увековечивании памяти о выдающемся ученом и враче Анатолии Гранове поддержал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он подписал соответствующий документ еще в феврале текущего года, заявили в пресс-службе петербургской администрации.

«Анатолий Михайлович Гранов внес огромный вклад в развитие современной медицинской науки и создание технологий в области трансплантологии и гематологии. Он первым в России провел операцию по пересадке печени», — напомнил Беглов.

Благодаря трудам академика удалось спасти тысячи жизней. Его силами было воспитано множество талантливых врачей и ученых. Памятный знак был установлен на средства Благотворительного фонда поддержки науки в области современных медицинских технологий «Фонд Анатолия Михайловича Гранова».