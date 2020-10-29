Собака смогла уцелеть в пожаре благодаря смелости петербургских спасателей

Санкт-Петербург, 29 октября. Храбрые петербургские пожарные вернули к жизни пса, который надышался дымом в горящей квартире. О смелости спасателей рассказал один из очевидцев.

Соседи горящей однокомнатной квартиры засняли операцию по спасению четвероногого друга. Собака надышалась дымом и потеряла сознание. Сотрудники МЧС откачали пса кислородом, после чего животное пришло в себя и смогло пошевелить лапами. Хозяин питомца сообщил, что собака чувствует себя хорошо.

«Как приятно читать, что пожарные спасают не только людей!», - написал впечатлительный горожанин.

Поступок бравых пожарных не остался без внимания добродушных петербуржцев. Пользователи Сети оставили множество комментариев. Отзывы гласили, что работники спасают не только людей, но и животных благодаря доброму сердцу. Пострадавших в результате пожара нет. В пресс-службе МЧС по Санкт-Петербурге о поступке решили скромно промолчать.