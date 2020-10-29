Стала известна новая стоимость проезда в Петербурге на 2021 год

Санкт-Петербург, 29 октября. СМИ назвали стоимость проезда в петербургском общественном транспорте, которая станет действительна со следующего года.

С 1 января 2021 года цена проезда для петербуржцев и гостей города изменится. Об этом стало известно изданию «Невские новости» из данных доверенного источника.

«Существенно вырастет только разовый тариф, стоимость поездок по карте «Подорожник» увеличится на 1-2 рубля», — поясняют в комитете по тарифам Санкт-Петербурга.

Разовые поездки подорожают на 5 рублей. Жетон будет стоить 60 рублей, проезд на наземном транспорте — 55 рублей.