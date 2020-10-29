Ребенок стал жертвой извращенца в подъезде дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, совершившего насильственные действия сексуального характера в подъезде дома.

Вечером к полицейским обратился гражданин и рассказал, что его ребенок 2012 года рождения стал жертвой извращенца, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Оперативники изъяли записи с камеры наблюдения, установленной в подъезде. Злоумышленник, примерно 30-летнего возраста, был одет в куртку с капюшоном с рукавами бежевого цвета, синие джинсы и темную обувь. Стражи порядка составили ориентировку для розыска преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело.