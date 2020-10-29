В Ленобласти задержан мужчина за развращение несовершеннолетней

Санкт-Петербург, 29 октября. Мужчина задержан в Ленинградской области по подозрению в развращении несовершеннолетней девочки.

В полицию поступило сообщение, что в Выборгском районе в машине марки Ford находился голый мужчина. Когда приехали правоохранители, в транспорте никого не было, однако полиция выяснила, что к этому причастен уроженец поселка Агалатово. Его задержали, составлен протокол о мелком хулиганстве.

Позднее в полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что задержанный мужчина совершил в отношении ее дочери 2005 года рождения развратные действия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.