Санкт-Петербург получил статус одного из самых читающих городов в РФ

Санкт-Петербург, 29 октября. Завершился VI Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». Одним из его лауреатов стал Петербург. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Помимо Санкт-Петербурга, лауреатами конкурса стали Астраханская область и Татарстан. Победителем объявлена Якутия.

Петербург вошел в список самых читающих субъектов России за то, что в условиях пандемии коронавируса городу удалось провести одно из самых крупных книжных событий в РФ «Книжный салон». Несмотря на то, что это мероприятие проходило в онлайн-формате, оно не потеряло своего разнообразия, богатства программы и охвата.

Конкурс проводился весь год, в течение которого регионы должны были предоставить наиболее значимый проект в области литературы.