Экс-главу Ростехнадзора Слабикова отпустили под подписку о невыезде

Санкт-Петербург, 28 октября. Бывший руководитель Ростехнадзора по СЗФО Григорий Слабиков выпущен под подписку о невыезде.

Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге отправил под подписку о невыезде Слабикова и других фигурантов уголовного дела о краже 5,6 миллиарда рублей из членских взносов и денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций. Суд отказал фигурантам дела в рассмотрении процесса в особом порядке, сообщают «Невские новости».

По данным следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор с целью совершения хищения членских взносов граждан. Мошенническая схема использовалась с помощью подконтрольных расчетных счетов.