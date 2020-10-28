Петербуржцам сообщили нюансы празднования Нового года на фоне COVID-19

Санкт-Петербург, 28 октября. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, вызванная COVID-19, станет причиной отказа от крупных мероприятий на Новый год.

Больших новогодних праздников в этом году на территории Северной столицы не будет. Об этом в эфире телеканала «78» сообщила главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова. Она объяснила это борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

«Я полагаю, что в этом году больших новогодних праздников, по крайней мере у нас на территории города, не будет», — заявила Башкетова.

Губернатор Александр Беглов напомнил горожанам о важности ношения средств индивидуальной защиты в местах общего пользования, в частности, в общественном транспорте. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.