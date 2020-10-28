Симпатизирующий нацистам петербуржец задержан СК за изнасилование школьницы

Санкт-Петербург, 28 октября. Сотрудники Следственного комитета Петербурга совместно с оперативниками МВД Красносельского района города задержали 34-летнего Николая Л. по подозрению в совершении целого ряда уголовных преступлений в отношении 15-летней школьницы. Мужчина открыто симпатизирует национал-социалистам, выкладывает в соцсетях символику фашистов и «зигующим» позирует на фотографиях.

Как стало известно ФАН, СК привлек Николая сразу же по трем статьям: «изнасилование несовершеннолетней», «насильственные действия сексуального характера» и «незаконное распространение информации в Интернете о ребенке». По совокупности всех статей мужчина может получить весьма суровое наказание — до 15 лет реального заключения.

Следственная проверка в отношении мужчины началась после обращения отца девочки в органы, обращение в свою очередь было связано с распространением порочащей информации о дочери заявителя. Оказалось, что летом 2020 года подозреваемый пригласил 15-летнюю девочку к себе гости в квартиру на проспекте Героев. Пострадавшая девочка жила почти в соседнем доме.

В квартире девочку опоили в прямом смысле до беспамятства, что происходило ночью, она практически не помнит, но проснулась она утром со взрослым мужчиной. Но, по данным ФАН, подозреваемый сам зафиксировал свои насильственные действия на записи. После случившегося мужчина не стеснялся писать и комментировать фотографии школьницы в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент Николай задержан оперативниками, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос о его аресте. Полиция также изъяла у мужчины флешки, компьютер, диски, фото и видео технику. По предварительным данным, на изъятом могут храниться доказательства, имеющие значение для следствия.