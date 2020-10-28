Пенсионерка из Петербурга заплатила аферисту за обряды 250 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 28 октября. Жительница Петербурга стала жертвой мошенника. Пенсионерка обогатила афериста на 250 тысяч рублей.

По словам 65-летней потерпевшей, она польстилась на рекламу по телевизору. Там рассказывалось о дорогих обрядах, которые проводит экстрасенс, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Пенсионерка позвонила по указанному номеру. На том конце провода ее словесно «обработали» — женщину убедили, что помощь она получит с помощью обряда по телефону. В итоге жертва перевела злоумышленнику 250 тысяч рублей.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно жительница Челябинска стала жертвой аферистов. Потерпевшая перевела им почти два миллиона рублей, сообщает телеканал «360».