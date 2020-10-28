Названы сверхплановые расходы Петербурга из-за пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 28 октября. Доклад о сверхплановых расходах Санкт-Петербурга в период пандемии коронавируса представил вице-губернатор Эдуард Батанов, передает Смольный.

Батанов представил документ в ходе выступления в Законодательном собрании Петербурга. Согласно отчету, сложившаяся эпидемиологическая обстановка потребовала значительных сверхплановых расходов бюджета — более 49 млрд рублей. Работа о расходах в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции была проделана по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Сотрудники петербургского метрополитена ежедневно проводят санитарную обработку жетонов. Согласно имеющейся статистике, таким способом оплаты проезда в подземке до сих пор пользуется 7% пассажиров. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал исполняющий обязанности начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.