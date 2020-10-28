Человеческие останки найдены под Гатчиной

Гатчина, 28 октября. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего, чей труп был обнаружен недалеко от поселка Пудость.

Сигнал о страшной находке в поле поступил от граждан. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает источник ФАН.

Полицейские обнаружили скелетированные останки. Установить сразу пол и примерный возраст погибшего не удалось.

На трупе были зеленая футболка, темные брюки и куртка розового цвета. Останки были переданы в морг, где экспертам предстоит установить причину смерти человека.