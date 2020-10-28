Петербуржец совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки

Санкт-Петербург, 28 октября. Неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки в Московском районе Петербурга. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

27 октября около 18.00 в полицию поступило сообщение, что в подъезде одного из домов по улице Типанова мужчина занимается самоудовлетворением. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в 12.30 того же дня неизвестный совершил развратные действия в отношении девочки 2012 года рождения. Об инциденте в полицию сообщил один из родителей ребенка.

Правоохранители изъяли запись с камеры наблюдения, установленной в подъезде, сообщают «Невские новости». Было установлено, что развратные действия совершил мужчина нормального телосложения, одетый в куртку с капюшоном и рукавами бежевого цвета и синие джинсы. На вид подозреваемому около 30 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.