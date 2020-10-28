Новогодние елки в Петербурге находятся на грани срыва из-за COVID-19

Санкт-Петербург, 28 октября. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ответила на вопрос о проведении новогодних праздников в период с 1 по 10 января 2021 года. Об этом она рассказала в эфире «Открытой студии».

Десятидневный мини-отпуск жителей Северной столицы, скорее всего, пройдет без праздничных мероприятий. По словам Башкетовой, ситуация с проведением новогодних елок находится на грани срыва из-за усложненной обстановки с коронавирусом в городе.

«Мы выросли по заболеваемости почти на 55% по сравнению с сентябрем. Мы растем, и ситуация серьезнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам», — объяснила она.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал введение усиленного контроля за соблюдением масочного режима. Он выразил надежду на то, что горожане с пониманием отнесутся к ограничениям.

С 26 октября в городе начались «антикоронавирусные рейды по кафе и магазинам. Организованы проверки общественного транспорта — как наземного, так и метро.