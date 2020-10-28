Более 100 петербургских предприятий наказали за нарушение ограничений

Санкт-Петербург, 28 октября. 113 предприятий в Санкт-Петербурге были привлечены к ответственности из-за нарушений ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Ситуационным центром по вопросу соблюдения стандартов безопасности.

Согласно обнародованной информации, в первый день ужесточения правил к ответственности также были привлечены 23 гражданина, не соблюдавших санитарные нормы. При этом чаще всего нарушения регистрировались в вестибюле метрополитена.

Всего было проверено 3150 магазинов, предприятий общепита и иных организаций. Больше всего нарушений регистрировалось в Московском, Красногвардейском и Василеостровском районах. Меньше всего было зафиксировано в Выборгском, Курортном и Петроградском районах.

Напомним, ранее Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев предложил обеспечивать граждан, которые лечатся от COVID-19 дома, медицинскими препаратами за счет средств федерального бюджета. Об этом пишет телеканал RT.