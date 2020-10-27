Санкт-Петербург, 27 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал указ о присвоении наименований проездам в Пушкине и Шушарах.

Безымянные проезды в Пушкинском районе Северной столицы получили свои названия. В пресс-службе городской администрации сообщили, что, согласно постановлению градоначальника, проезд от Госпитального переулка до Красносельского шоссе теперь называется Краснослободским переулком, так как раньше поблизости находилась деревня Красная Слободка.

Участок от Волхонского шоссе до Сарицкой улицы тоже приобрел имя, став Усть-Славянским шоссе. Причиной для такого наименования оказалась трасса по направлению в Усть-Славянку, в состав которой входит и указанный проезд.

В Подмосковье тем временем завершили работы по реконструкции станции МЦД-1 «Долгопрудная», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Теперь проезд из области в Москву станет комфортнее для 150 тыс. жителей.