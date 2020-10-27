ФАН публикует список актеров театра имени Ленсовета, заболевших коронавирусом

Санкт-Петербург, 27 октября. Администрация театра имени Ленсовета сегодня утром прислала список сотрудников, заболевших коронавирусом в комитет по культуре при администрации Петербурга, сообщил источник в ведомстве.

Среди заболевших семь актеров, заведующая труппой, режиссер-постановщик, помощник режиссера и два диспетчера. ФАН удалось получить этот список полностью:

1. Сергей Мигицко, артист

2. Семен Стругачев, артист

3. Антон Багров, артист

4. Никита Волков, артист

5. Олег Андреев, артист

6. Лаура Пицхелаури, артистка

7. Виталий Куликов, артист

8. Евгения Попондопуло, заведующая труппой

9. Полина Соболева, помощник режиссера

10. Сергей Исаев, режиссер-постановщик

11. Юрий Москвин, диспетчер

12. Вера Москвина, диспетчер

Еще ранее переболели коронавирусом актер Сергей Перегудов и сотрудница театра Галина Викторова. Оба они уже выздоровели и вернулись к работе.

Напомним, ранее стало известно о том, что сразу 12 человек из театра Ленсовета оказались больны коронавирусом. По словам источника в театре, все они переносят болезнь в легкой форме, а Семен Стругачев в интервью ФАН заявил, что его болезнь похожа на небольшую простуду.