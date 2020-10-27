В Петербурге появилась аллея памяти умерших в пандемию медиков

Санкт-Петербург, 27 октября. Аллею памяти в честь медиков, умерших в период пандемии, открыли в петербургском саду "Прометей".

Участие в создании Аллеи памяти в честь медиков принимали медицинские работники и специалисты садово-парковых хозяйств, а также представители городских комитетов по благоустройству и здравоохранению. Памятный объект обустроили в Калининском районе Северной столицы.

Глава районной администрации Василий Пониделко рассказал "Невским новостям", что реализовать проект удалось в кратчайшие сроки, за несколько дней. На аллее высадили клены, которые при весеннем цветении будут напоминать о героизме врачей, проявленном в борьбе с коронавирусом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее призвал горожан относиться с большей ответственностью к своему здоровью и следовать правилам, предписанным Роспотребнадзором в условиях пандемии.

В Роспотребнадзоре тем временем прогнозируют новый пик коронавируса в России, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Эпидемиолог Наталья Пшеничная считает, что он может произойти в феврале-марте 2021 года.