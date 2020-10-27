Полиция Петербурга нашла книгу о магии на крыше, откуда сорвался подросток

После падения с высоты девятого этажа многоэтажного дома в центре Петербурга мальчик чудом выжил, но получил тяжелейшие травмы по всему телу. Полиция и СК выясняют возможные причины случившегося.

После падения первокурсника охтинского колледжа с крыши девятиэтажного дома на Шлиссельбургском проспекте полиция приступила к исследованию места происшествия. На крыше, откуда сорвался мальчик найдена сумка с личными вещами подростка. Внимание правоохранителей привлекла книга британского антрополога о исследовании магии, мифах и религии. Петербургские врачи продолжают спасать чудом выжившего ребенка в реанимационной палате, угроза его жизни сохраняется.

Как стало известно ФАН, днем 26 октября в службу «112» от очевидцев поступило сообщение о падении с крыши молодого человека в Невском районе Петербурга. Скорая приехала в считанные минуты и застала на месте 15-летнего учащегося первого курса охтинского колледжа едва живым. Мальчика погрузили в карету скорой и направили в реанимационное отделение больницы. Врачи продолжают бороться за его жизнь. У ребенка диагностированы крайне серьезные травмы и переломы позвоночника, ушиб головного мозга, перелом таза, травмы внутренних органов.

После происшествия была сформирована следственно-оперативная группа из сотрудников полиции и Следственного Комитета, которые выяснили как мальчик пробрался на крышу. Оказалось, что на чердаке в одной из парадной хоть и весел замок, но по неизвестным причинам был открыт.

На крыше дома на Шлиссельбургском полицией были найдены личные вещи мальчика: рюкзак с вещами, термос с чаем, шапка и куртка. Что конкретно делал мальчик на крыше неизвестно, но судя по социальным сетям юноша любил забираться на самый верх зданий и там фотографироваться.

Особое внимание правоохранители обратили на найденную в рюкзаке книгу, не очень свойственную детям возраста пострадавшего. Литературные труды, которыми был увлечен подросток представляют собой исследование специфического культа, повествует о магии, мифах и религиозных учениях. Авторство книги приписывают британскому ученому антропологу. В настоящий момент труды изучаются сотрудниками полиции и следственных органов.

О мальчике известно, что он из благополучной семьи. Никогда не был замечен в неприличном поведении, вежлив и послушен с родителями.