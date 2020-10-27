Скелет мужчины обнаружили в Петродворцовом районе

Санкт-Петербург, 27 октября. В Петродворцовом районе обнаружили скелетированный труп мужчины, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что в расселенном трехэтажном доме на Сидоровском канале был найден мужской скелет. Специалисты не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Тело погибшего передали в морг для проведения экспертизы, по результатам которой будут установлены причины его смерти.

Ранее телеканал "360" сообщал, что грибники случайно обнаружили человеческий скелет в лесополосе Домодедовского городского округа.