Труп женщины обнаружили в водоеме Муринского парка

Санкт-Петербург, 27 октября. Труп женщины в ручье Муринского парка обнаружила местная жительница. Личность погибшей удалось установить, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Утром 26 октября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в ручье Муринского парка напротив Северного моста лежит тело неизвестной ей женщины. На берегу лежали верхняя одежда и сумка. Также правоохранители обнаружили именной пропуск.

В ходе проверки личность погибшей была установлена, ей оказалась 60-летняя петербурженка, которая состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Ее сестра сообщила, что накануне женщина звонила ей и была в неадекватном состоянии.