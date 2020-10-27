Девочку-подростка изнасиловали на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 октября. Несовершеннолетнюю девочку изнасиловали на юго-западе Петербурга, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Вечером 26 октября в полицию обратился мужчина и рассказал, что два дня назад молодой человек, проживающий в соседнем доме, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 15-летней дочери. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Nation News писали, что гастарбайтеры изнасиловали 14-летнюю девочку в центре Москвы. Правоохранители задержали двух подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.