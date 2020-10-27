Синоптики предупредили петербуржцев о ветреной и сырой погоде во вторник

Санкт-Петербург. 27 октября. Небольшие дожди пройдут во вторник в отдельных районах Северной столицы. В Петербурге будет ветреная, сырая, но теплая погода.

Санкт-Петербург 27 октября будет находиться в теплом секторе обширного циклона с центром над севером Скандинавии. Из-за этого в городе установится преимущественно облачная, но местами дождливая погода. Специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что температура воздуха на 5–6 градусов превысит средние многолетние показатели.

Температура воздуха поднимется до 10–12 градусов тепла, а южный ветер наберет скорость в 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм. ртутного столба. В Ленобласти во вторник потеплеет до 8–13 градусов.