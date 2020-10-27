Водитель иномарки устроил ДТП под Всеволожском и сбежал

Санкт-Петербург, 27 октября. Неизвестный мужчина устроил серьезное ДТП на трассе под Всеволожском и сбежал с места аварии. В результате произошедшего есть пострадавшие. Об этом ФАН сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии дорожной полиции, вечером в понедельник на 23 километре трассы «Кола» водитель Ford Focus выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai Solaris под управлением 26-летнего мужчины.

«Водитель автомобиля Hyundai Solaris госпитализирован в тяжелом состоянии, пассажиру автомобиля Ford Focus причинен легкий вред здоровью», — пояснили в дорожной полиции.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а правоохранители занимаются поиском предполагаемого виновника аварии.

Ранее в Петербурге водитель BMW врезался в столб освещения на Пискаревском проспекте. Как минимум один человек пострадал. Прибывшая бригада скорой госпитализировала пострадавшего пассажира иномарки с ушибом грудной клетки и открытым переломом плечевого сустава.