В Петербурге появится железнодорожная платформа «Новая Лахта»

Санкт-Петербург, 26 октября. Строительство новой железнодорожной платформы у "Лахта-центра" одобрила городская Главгосэкспертиза, сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Новую остановку с территорией "Лахта-центра" соединит подземный пешеходный тоннель. Его проект был одобрен еще в марте этого года. Внутри будут размещены лифты для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Посадочная платформа на Октябрьской железной дороге в Приморском районе длиной будет достигать более 264 метров и оборудована навесом. На автомобиле можно подъехать к станции по Шуваловскому проспекту и Южной улице. Перегон будет соединять Новую Деревню и Лахту.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня подвел итоги минувшей недели на своей странице "ВКонтакте". По его словам, город заключил контракт с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома по поводу реновации оранжерей Таврического сада.