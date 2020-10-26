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Синоптик пообещал петербуржцам две недели тепла

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Синоптик пообещал петербуржцам две недели тепла

Санкт-Петербург, 26 октября. Ясная погода и высокая температура воздуха ожидаются в Северной столице, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что благоприятная погода продержится в городе еще примерно две недели, сообщает телеканал. Погода будет теплой всю неделю: ожидается температура в районе 1013 градусов.

Исключением станет среда. В этот день температура снизится до 58 градусов, возможен интенсивный дождь. Подобная температура возможна и в выходные дни.

Как отмечает эксперт, в начале ноября тоже не стоит ожидать сильного похолодания. На первые числа месяца обещается температура в 510 градусов. Осадки также будут редкими и слабыми.

Ранее были названы регионы России с самой плохой погодой в ближайшие дни. В перечень вошли Приморье, Сахалин, Камчатка и Курильские острова.

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