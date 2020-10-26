Петербургский суд запретил рекламу экскурсий по крышам

Санкт-Петербург, 26 октября. Рекламу экскурсий по крышам запретили и приравняли к пропаганде движения "руфинг", передает пресс-служба судов Петербурга.

Такое решение вынес Октябрьский районный суд по исковому заявлению прокурора, который просил запретить информацию на одном из сайтов. Суд установил, что реклама экскурсий формирует положительное отношение молодежи к "руфингу" — популярному явлению, когда люди забираются на высокие здания, вышки и прочее.

"Крыши посещаются в развлекательных целях, а также чтобы показать возможность проникнуть на охраняемые объекты, сделать фотографии, при этом в целях получения адреналина участники балансируют на узких балках над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте, что связано с риском для жизни", — отметили в суде.

Ранее Александр Беглов поручил ужесточить наказания за нелегальные прогулки по крышам. Градоначальник также призвал организовать дежурство рядом с выходами на опасные крыши. Беглов посоветовал управляющим компаниям установить сигнализации и антивандальные двери.