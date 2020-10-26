В Ленобласти штурмовик Ил-2 восстановят из оригинальных деталей

Санкт-Петербург, 26 октября. Военнослужащие ЗВО совместно со специалистами Невского судостроительно-судоремонтного завода приступили к восстановлению самолета времен Великой Отечественной войны — знаменитого штурмовика Ил-2, находящегося в Ленинградской области, передает корреспондент ФАН.

Отдельный специальный поисковый батальон ЗВО в ходе поисковых работ в Ленинградской области на местах падения 18 самолетов данного типа собрал более ста деталей, частей и механизмов, которые доставлены на завод для восстановительных работ. Среди крупных элементов — бронекапсула, двигатель, фрагменты корпуса, бронирования, вооружения.

Восстановленный штурмовик станет памятником героическим защитникам ленинградского неба и будет размещен в музее батальона. Открытие экспоната планируется на 1 апреля 2021 года.