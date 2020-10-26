Соблюдение масочного режима в петербургском транспорте проверят 18 бригад

Санкт-Петербург, 26 октября. Контроль соблюдения масочного режима среди пассажиров общественного транспорта Петербурга проверят 18 бригад. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Количество рейдов мобильных групп для контроля за нарушителями масочного режима, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, будет увеличено. Проведение проверок планируется во всех районах Северной столицы.

В ведомстве уточнили, что единственным человеком, которому разрешено в общественном транспорте находиться без маски, является водитель транспортного средства при условии, что он отделен от пассажирского салона изолированной кабиной. В остальных случаях нарушителей ожидает штраф размером в 4 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее сообщил о запуске проекта помощи горожанам, потерявшим работу в период пандемии. В рамках программы петербуржцам помогут трудоустроиться.