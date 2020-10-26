Житель Петербурга получил смертельные травмы во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 26 октября. Мужчина со смертельными травмами поступил в петербургскую больницу, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в поликлинику самостоятельно. Врачи диагностировали ему острую субдуральную гематому обеих лобных, теменных затылочных долей, переломы костей свода и основания черепа. От полученных травм мужчина скончался.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге после суда освободили женщину, расчленившую соседа. Как было установлено следствием и судом, весной прошлого года жительница Петербурга на почве неприязненных отношений нанесла несколько ударов по голове своего соседа. Суд квалифицировал действия женщины как превышение самообороны.