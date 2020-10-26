Ночную работу кафе и ресторанов в Петербурге ограничили до конца осени

Санкт-Петербург, 26 октября. Власти Петербурга временно ограничили работу заведений общественного питания в ночное время. Такое решение было принято градоначальником Александром Бегловым в рамках постановления правительства Петербурга.

Запрет на ночную работу кафе и ресторанов в Петербурге будет действовать до 29 ноября. Такое решение поспособствует замедлению распространения коронавирусной инфекции.

Новое правило не будет касаться заведений, расположенных на территории вокзалов, аэропортов и заправочных станций. Однако под запрет попадает ночная работа баров и ресторанов, которые находятся в гостиницах. Заведениям питания разрешено работать до 23:00. Открываться они могут не ранее 06:00 по московскому времени.