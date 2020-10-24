Мошенник выманил у пожилого петербуржца 103 тыс. рублей за разбитое зеркало Audi

Санкт-Петербург, 24 октября. Пожилой петербуржец стал жертвой неизвестного мошенника после ДТП на севере города. Злоумышленник выманил у него пенсионера 103 тыс. рублей за разбитое зеркало иномарки, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, пострадавший обратился в полицию 13 октября. Мужчина рассказал, что 1 октября днем у одного из жилых домов на улице Академика Байкова неизвестный преступник под предлогом оплаты за разбитое боковое зеркало на его иномарке Audi завладел 103 тыс. рублей пенсионера. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

К сожалению, пожилые люди часто становятся мишенью злоумышленников. Так, в конце сентября группа преступников напала на пенсионера и, затолкав в его же собственную квартиру на проспекте Луначарского, жестоко избила. После этого нападавшие бросили мужчину, похитили 1,3 млн рублей.