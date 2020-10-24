Иномарка протаранила столб на северо-востоке Петербурга

Санкт-Петербург, 24 октября. Водитель BMW врезался в столб освещения на Пискаревском проспекте, передает пресс-служба УГИБДД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как минимум один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Петербурга. По предварительным данным, водитель за рулем легкового автомобиля марки BMW не справился с управлением транспортного средства и допустил столкновение со столбом.

Прибывшая на место аварии бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего пассажира иномарки с ушибом грудной клетки и открытым переломом плечевого сустава. Еще один пассажир иномарки и водитель от госпитализации отказались.