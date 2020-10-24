Незнакомец в маске и с ножом ограбил молодую петербурженку в ее доме

Санкт-Петербург, 24 октября. Неизвестный напал на девушку в подъезде дома на улице Верейской. Злоумышленник вырвал из рук жертвы личные вещи и скрылся. Теперь его разыскивает полиция, сообщил источник в правоохранительных органах.

Жительница Петербурга стала жертвой ограбления в собственном доме. Незнакомый мужчина пригрозил 18-летней девушке ножом и отобрал у нее сумку. Полиция завела уголовное дело по статье о разбое, сообщил источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась в полицию накануне ночью. Она рассказала, что в парадной дома № 37 на улице Верейской на нее набросился неизвестный, приставил к горлу нож и украл паспорт и мобильный телефон iPhone. Материальная сумма ущерба составила 32 тыс. рублей.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка изъяли с фасада жилого здания запись с камеры видеонаблюдения. Правоохранители установили, что на вид преступнику 20-30 лет, рост около 180 сантиметров, имеет славянский тип внешности. В момент нападения он был одет в черную куртку с капюшоном, а лицо спрятал под медицинской маской. Полицейские приняли все меры к розыску вора.