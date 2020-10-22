В Петербурге разыскивается сбивший полицейского водитель микроавтобуса

Санкт-Петербург, 22 октября. Сотрудники полиции ведут розыск водителя, который наехал на полицейского.

Инцидент произошел утром в Кировском районе Петербурга. Водитель белого микроавтобуса Fiat Ducato совершил наезд на сотрудника МВД и скрылся, сообщают «Невские новости».

Судя по номерам, автомобиль был зарегистрирован на территории Ленинградской области. Через три часа брошенное транспортное средство было обнаружено рядом с домом № 46 на проспекте Маршала Жукова. Ведутся поиски нарушителя.

По данным ГУ МВД, правоохранители опросили водителя Fiat Ducato. Как стало известно, микроавтобус нарушителя был найден на проспекте Народного Ополчения около 13.30. Позже водителя иномарки задержали.

В ГУ МВД добавили, что пострадавшему сотруднику полиции помощь не потребовалась. Сейчас проводится разбирательство по факту случившегося.